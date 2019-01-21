В Москве мужчина раздавил на бронированном "Мерседесе" людей, которые его похитили

В Москве неизвестные злоумышленники похитили мужчину и начали вымогать у него 20 млн рублей.

Похитители затолкнули свою жертву в автомобиль и поехали к его дому с целью получить деньги, сообщает РЕН-ТВ.

Однако мужчина смог выбраться из автомобиля своих похитителей, сел за руль своего бронированного "Мерседеса" и начал стрелять из травматики по обидчикам. Также он протаранил их машину так, что один из злоумышленников оказался зажат внутри.

Сообщается, что на место были вызваны сотрудники полиции.