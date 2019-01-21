Кафельников включён в Международный зал теннисной славы

Бывший российский теннисист (ныне вице-президент Федерации тенниса России) Евгений Кафельников включён Международный зал славы тенниса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кроме россиянина, в зал славы в этому году включены также француженка Мари Пирс и китаянка Ли На. Официальное зачисление состоится 20 июля текущего года на специальном мероприятии в Ньюпорте.

Congratulations to the International Tennis Hall of Fame Class of 2019!



👏👏👏



🇨🇳 Li Na

🇫🇷 Mary Pierce

🇷🇺 Yevgeny Kafelnikov pic.twitter.com/HcB4G1EK8X — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) 20 января 2019 г.

Напомним, что Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир "Большого шлема" в одиночном разряде ("Ролан Гаррос" 1996 года), а также стал первой ракеткой мира (3 мая 1999 года). На его счету также победа на Открытом чемпионате Австралии в 1999-м и олимпийское "золото" игр 2000 года в одиночном разряде. Кроме этого в парном разряде он три раза побеждал на "Ролан Гаррос" (1996, 1997, 2002) и один раз на Открытом чемпионате США (1997). В 2002 году в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса.

В общей сложности за карьеру российский теннисист завоевал 26 трофеев в одиночном разряде и 27 в парном.

Кафельников стал вторым представителем России, которого включили в список лучших теннисистов за всю историю. В 2016 году подобной чести удостоился Марат Сафин.