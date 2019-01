Кафельников включён в Международный зал теннисной славы

Кроме россиянина, в зал славы в этому году включены также француженка Мари Пирс и китаянка Ли На. Официальное зачисление состоится 20 июля текущего года на специальном мероприятии в Ньюпорте.

Congratulations to the International Tennis Hall of Fame Class of 2019!



👏👏👏



🇨🇳 Li Na

🇫🇷 Mary Pierce

🇷🇺 Yevgeny Kafelnikov pic.twitter.com/HcB4G1EK8X