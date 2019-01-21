21 Января 2019
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Экономика В России За рубежом

Исследование: Состояние 26 богатейших людей мира равно достатку 3,8 млрд бедняков

Число миллиардеров в мире в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.

За последние 10 лет их количество увеличилось почти в два раза, говорится в докладе фонда по борьбе с бедностью Oxfam International.

Совокупное состояние богачей росло по $2,5 млрд в день. Это происходит на фоне усиливающегося обнищания беднейшей половины человечества, отмечает Regnum.

Состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных людей, свидетельствуют данные доклада.

В октябре сообщалось, что за 2018 год в России значительно увеличилось количество долларовых миллионеров - со 132 тыс. человек до 172. Данные приводит швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном отчете о мировом благосостоянии.

Больше стало и долларовых миллиардеров - 74 человека против 69 в 2017-м. Как сообщало Накануне.RU, по данным Bloomberg, богатейшие жители России увеличили свое состояние на 10,8% с начала года.

В отчете Global Wealth Report также отмечено, что 10% самых обеспеченных россиян владеют 82% всего личного богатства в России.

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Исследование: Состояние 26 богатейших людей мира равно достатку 3,8 млрд бедняков

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Теги: миллиардеры, состояние, бедняки



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