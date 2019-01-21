Избитый пьяными тюменцами таксист получил 25 тысяч

В Тюмени таксист, которого на глазах у ребёнка избили пьяные пассажиры, получил материальную помощь от благотворительного фонда "Гарант", сообщили Накануне.RU в пресс-службе такси "Максим".

Напомним, 30 сентября прошлого года таксиста жестоко избила нетрезвая пара, которую он взялся подвезти. Во время поездки женщина, сидевшая рядом с водителем, якобы стала к нему приставать. Супруг сделал ей замечание. Началась ссора. Водитель потребовал всех выйти из машины. Сам он отправился выводить пьяную пассажиру из автомобиля. В это время его сбил с ног спутник тюменки и сел сверху, а женщина стала избивать битой, которой таксист ранее планировал припугнуть буйную даму. Расправа произошла на глазах восьмилетней дочери пассажиров, которая просила мать остановиться, но та не стала этого делать. В тот же день таксист написал заявление в полицию: у него черепно-мозговая травма и рваная рана головы.

Выплаты идут по программе защиты "Максим-гарантия". Материальная помощь оказывается в случае ДТП и других чрезвычайных ситуаций, в том числе противоправных действий третьих лиц. В декабре 2018 г. принято решение заплатить пострадавшему таксисту 25 тыс. руб.