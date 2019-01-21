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Общество За рубежом

Злостные нарушители: британская королева и ее муж на десятом десятке игнорируют ПДД

Похоже, у британской королевской семьи возникнут проблемы с законом. На прошлой неделе 97-летний муж королевы Елизаветы II попал в серьезное ДТП, в котором перевернулся его автомобиль, пострадали два человека. Но буквально на следующий день сама королева отправилась навестить мужа, не пристегнувшись ремнем безопасности. А накануне таким же не пристегнутым видели уже принца – он выписался из больницы и сел за руль нового Land Rover.

Британское издание The Daily Mail опубликовало фотографии принца Филиппа за рулем нового внедорожника (свой старый он разбил в аварии) недалеко от поместья Сандрингем в Норфолке. Стекло с водительской стороны было опущено, и на фотографиях хорошо видно: герцог Эдинбургский не пристегнулся. В Великобритании, кстати, это нарушение карается довольно серьезным штрафом в 100 фунтов (около 8,5 тыс. руб.).

Известно, что королеву оштрафовать не могут в силу монаршей неприкосновенности и неподсудности), а вот ее мужа, который является не королем, а принцем-консортом, - запросто. Неизвестно также, какой штраф на него наложат за аварию на прошлой неделе: он выезжал со второстепенной дороги на главную и стал виновником ДТП с пострадавшими. Говорят, с принцем провели профилактическую беседу, но, очевидно, на пожилого герцога она не возымела действия.

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Злостные нарушители: британская королева и ее муж на десятом десятке игнорируют ПДД

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Теги: британская королевская семья, елизавета ii, принц филипп, пдд, авария



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