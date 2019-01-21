21 Января 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге заметно подморозит и пойдет снег

В первой половине этой недели Екатеринбург ожидает морозная погода. Будет постепенно холодать, а также пойдет снег.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на "Уральское УГМС", сегодня, 21 января, будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков с юго-западным ветром 5-10 метров в секунду. Днем температура составит 8-10 градусов мороза, а ночью - опустится до 14 градусов.

22 января ночью ожидается переменная облачность, а днем облачно с прояснениями. Пойдет небольшой снег, днем ожидается минус 7-9 градусов, ночью - от 10 до 12 градусов. А в среду, 23 января, ночью будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Днем осадки прекратятся, а затем похолодает до 14-16 градусов. Ночью будет еще холоднее - от 15 до 17 градусов мороза.

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге заметно подморозит и пойдет снег

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Теги: мороз, снег, погода, Екатеринбург



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