"Берите и нюхайте": красноярские активисты отправили "мусорные подарки" депутатам и сенаторам

Активисты в Красноярске собрали посылки с мусором и отправили их депутатам Госдумы и сенаторам.

Видеоролик появился на YouTube. "Наше терпение закончилось! Региональные операторы не знают, куда утилизировать мусор, не ведают и чиновники с депутатами!" - говорится в комментарии.

"Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска. Мэр города от нас убегает - ему концерты важнее, губернатор вообще никак не комментирует ситуацию, министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск", - заявила инициатор акции Евгения Елизарьева.

Сообщается, что город после введения "мусорной реформы" тонет в грудах мусора.

Как ранее писало Накануне.RU, начавшаяся в стране "мусорная реформа" уже вошла в список главных событий российской политики 2018 года и остается наряду с пенсионной "реформой" в качестве основного "раздражителя" населения России.

Изначально все регионы обязали перейти на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года.

Большинство регионов решили "ускориться" и, несмотря на очевидную неготовность к мусорной реформе, поспешили провести конкурсы и принять новые тарифы, в разы увеличивающие цену за вывоз мусора для большинства плательщиков.

В результате вопрос из "бытового" превратился в политический. Например, жители Тюмени выходят на улицы с официальными протестами против "мусорной реформы". В Кировской области антимусорная активность выразилась в виде обращения к президенту России.