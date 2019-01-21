Дивизион Чернышева выиграл Матч звёзд КХЛ

Накануне состоялся матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победителем стала команда дивизиона Чернышёва, победив в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3.

Встреча проводилась в формате "4 на 4", игра состояла из двух периодов по 10 минут.

В игре за "бронзу" в серии буллитов команда дивизиона Харламова одолела сборную дивизион Тарасова (8:7).