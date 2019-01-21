Дивизион Чернышева выиграл Матч звёзд КХЛ
Накануне состоялся матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победителем стала команда дивизиона Чернышёва, победив в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3.
Встреча проводилась в формате "4 на 4", игра состояла из двух периодов по 10 минут.
Победили в Мастер-шоу и победили в Матче звезд – дивизион Чернышёва!#KHLAllStar pic.twitter.com/alYT0IzIwn— КХЛ (@khl) 20 января 2019 г.
В игре за "бронзу" в серии буллитов команда дивизиона Харламова одолела сборную дивизион Тарасова (8:7).
Сегодня игроки разъезжаются по домам, но эмоции от #KHLAllStar в Казани будут с ними ещё очень долго. https://t.co/2OtZ1adCFn— КХЛ (@khl) 20 января 2019 г.