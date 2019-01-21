"Найдем дизайнерские решения". В Кургане изменят облик парка Победы

В Кургане изменят облик парка Победы - с такой инициативой выступил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

В минувшие выходные он приехал в парк с делегацией чиновников, осмотрел территорию и отметил, что к 75-летию Великой Победы, который регион, как и вся страна, отметит в 2020 году, парк должен измениться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора.

Как отметил Шумков, в Кургане надо приводить в порядок общественные пространства. Особое внимание нужно уделить тому, по мнению главы региона, что комфортная городская среда должна создаваться для людей всех возрастов.

"В городе мало открытых пространств, где люди могли бы отдохнуть, погулять с детьми. Таких мест явно не хватает, а те, которые есть - не благоустроенны с точки зрения современных требований", - сказал Вадим Шумков.

"Найдем дизайнерские решения, учитывающие значимость парка для курганцев. Надеюсь, что жителям понравится", - отметил глава Зауралья.