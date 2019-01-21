21 Января 2019
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В Тюмени виновных в повреждении водопровода накажут по требованию прокуратуры

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила представление в адрес гендиректора компании "Мостострой-11 из-за повреждения магистрального водопровода на ул. Мельникайте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что "Мостострой-11" занимается реконструкцией ул. Мельникайте от моста через Туру по ул. Дружбы. Для выполнения работ по прокладке металлической трубы диаметром 1200 мм была привлечена субподрядная организация "Тюменьтеплогазмонтаж". Работы проходили в непосредственной близости от водопровода, а потому их необходимо было выполнять с участием представителей "Тюмень Водоканала". Однако субподрядчик не выполнил это требование и повредил водопровод.

Из-за коммунальной аварии 15 января без воды остались жители шести многоэтажных, 15 малоэтажных жилых домов, а также ряд домов частного сектора в заречной части города. 16 января при запуске водоснабжения был обнаружен второй аварийный участок. В результате вода к жителям Тюмени вернулась только 17 января.

Поскольку ответственность за результаты работы несет подрядчик "Мостострой-11" прокуратура направила представление к гендиректору организации представление с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности и принять меры по недопущению подобного впредь.

Напомним, что на ул. Мельникайте создают магистраль непрерывного движения. Ранее проект вызвал бурное обсуждение и критику со стороны блогера-урбаниста Ильи Варламова. Губернатор Александр Моор, еще занимая должность мэра, отвечал на критику со стороны блогера.

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В Тюмени виновных в повреждении водопровода накажут по требованию прокуратуры

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Теги: водопровод, земляные работы, коммунальная авария, прокуратура, мостострой-11



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