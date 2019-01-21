21 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

Теплоход с 96 пассажирами врезался в набережную Москвы-реки

Теплоход "Бьюти" столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве из-за льдины, попавшей под рулевое устройство.

Об этом заявила представитель компании Radisson Royal Moscow, передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 20 января. На борту находились 96 пассажиров, никто не пострадал. Судно не получило сильных повреждений.

теплоход "Рэдиссон ройал", авария(2019)|Фото: Telegram/YedemBot

В марте 2018 года в Москве загорелся пришвартованный теплоход. Огонь потушили с помощью пожарно-спасательного корабля "Полковник Чернышев". Общая площадь пожара составила около 1000 кв.м.

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Теплоход с 96 пассажирами врезался в набережную Москвы-реки

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Теги: теплоход, москва, набережная



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