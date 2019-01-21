21 Января 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге наказали руководство компании, не хотевшей брать на работу пенсионеров

На Среднем Урале прокуратура обнаружила нарушения требований законодательства при приеме сотрудников на работу. Оказалось, что допускается дискриминация.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что работодателями в объявлениях о вакансиях указывались ограничения по возрасту, полу, внешности, отсутствию вредных привычек и беременности, а также требования по наличию автомобиля или определенному району проживания.

Например, по данным прокуратуры, в Екатеринбурге ООО "ЛотЕка" предлагало вакансию продавца с ограничениями по возрасту и принадлежности к социальной группе "пенсионеры". В результате руководитель данной компании был привлечен к административной ответственности.

Всего же по результатам проверки прокурорами выявлены многочисленные нарушения и внесено 33 представления об их устранении. Также вынесено 22 постановления о возбуждении дел по статье 13.11.1 КоАП РФ (распространение информации о вакансиях, содержащей ограничения дискриминационного характера).

Стоит отметить, что благодаря пенсионной "реформе" в России появился закон, запрещающий не брать на работу "предпенсионеров".

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В Екатеринбурге наказали руководство компании, не хотевшей брать на работу пенсионеров

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Теги: пенсионеры, вакансии, работа, Екатеринбург



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