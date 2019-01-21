21 Января 2019
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"Вот так нам государство помогает". Старушку осудили за то, что она не отчитывалась о тратах опекунских денег

Пенсионерку Надежду Булатову из Красноярского края приговорили к 2,5 годам условно за то, что она не отчитывалась перед государством за траты опекунских денег - ежемесячно бабушка получала на своих двоих внуков около 50 тыс. руб., сообщает "НТВ".

После проверок соцзащиты местные чиновники решили подать на бабушку в суд - помимо "условки", женщине вкатили еще и компенсацию в 1 млн руб. в пользу внуков. Сейчас пенсионные выплаты Булатовой поступают на банковские счета внуков. Старшей внучке скоро исполнится 18 лет - тогда она сможет распоряжаться деньгами.

Сама Надежда Булатова отметила, что при оформлении опекунства ей никто не объяснил, что нужны отчеты - сама бабушка имеет 4 класса образования и не могла знать о подобных нормах закона.

По мнению суда, женщина присвоила имущество своих внуков. После решения фемиды к делу подключилась прокуратура Красноярского края - сейчас подана апелляция на приговор. Возможно, бабушку оправдают.

В соцсети "Вконтакте" в группе "Россия против повышения пенсионного возраста" люди недоумевают, по какой причине осудили женщину, которая воспитывала внуков и ухаживала за ними, покупая еду и лекарства (у младшего внука - диагноз ДЦП - прим.).

Пользователь Марина пишет, что интересно было бы посмотреть в глаза человеку, который собрал доказательную базу и отправил документы в суд для осуждения старушки.

"Надо знать в лицо", - дополнила свой комментарий Марина.

"Крючкотворы и бюрократы!" - пишет пользователь Ирина.

Еще одна пользовательница под именем Ирина полагает, что эта ситуация напоминает дурдом:

"Дурдом - честное слово! Вот так нам наше государство помогает! Одной рукой дает - другой забирает".

Напомним, большой резонанс получил случай в Пермском крае, где ветерану труда Игорю Трошеву вынесли приговор за мак в огороде.

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"Вот так нам государство помогает". Старушку осудили за то, что она не отчитывалась о тратах опекунских денег

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Теги: Майский, Надежда Булатова, опекун, деньги, траты, суд, условно, срок



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