"Заплати за очищение": с россиян начали брать деньги за крещенские купания в проруби

На крещенских купаниях, в которых на Среднем Урале приняло, по данным МЧС, около 68 тыс.человек, не обошлось без недовольных, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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В социальных сетях многие возмущаются тем, что моду на купание в проруби некоторые коммерсанты расценили по-своему, решив оказывать соответствующую платную услугу. Жители Екатеринбурга даже пожаловались в правоохранительные органы, когда на озере Шарташ с них брали по 100 рублей с человека за подход к иордани и пользование палатками для переодевания.

Бизнесмены, в свою очередь, объясняют, что действовали на частных территориях, а собранные суммы необходимы для компенсации затрат на организацию купелей.

В УМВД по Екатеринбургу не нашли нарушений по данному факту, отметив, что параллельно было открыто много бесплатных точек для совершения ритуала.

На платный вход в проруби жаловались и жители соседней Челябинской области.

Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова пояснила Накануне.RU, что церковь к этим поборам отношения не имеет.

"Изначально на пресс-конференции 17 января мы говорили, что из 30 купелей, оборудованных в Екатеринбурге, только часть епархиальные, остальные оборудуют частные лица, организации и так далее, которые устанавливают свои правила, – напомнила Тамбова. – Прежде чем идти, надо было осведомиться, кто именно организовал купель".

По её словам, самым главным в день Крещения было прийти в храм помолиться с "покаянным настроем" ради очищения от грехов, а не относиться к ритуалу окунания в прорубь как к аттракциону.

"Мы не должны контролировать организации, которые в этот день решили таким образом присоединиться к празднику, и ни в коем случае не можем их осуждать, – подчеркнула представитель Екатеринбургской епархии. – Наверное, эти люди изначально всё делали из благих побуждений".