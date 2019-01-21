21 Января 2019
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Общество В России

ГИБДД намерена вновь привязать регистрацию автомобиля к прописке владельца

Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда код региона на автомобильных номерах указывал на регион прописки его владельца, пишет "Коммерсант".

Нововведение содержится в законе "О государственной регистрации транспортных средств", который вступит в силу 4 августа 2019 года.

Таким образом, поставить на учет машину с "неместным" номером будет невозможно.

Предполагается, что эта мера позволит проводить анализ и прогнозирование развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности.

Ранее ГИБДД предложила Росстандарту перенести на семь месяцев введение нового ГОСТа для номеров автомобилей и мотоциклов.

Новые автомобильные номера должны были появиться с 1 января 2019 года, однако теперь дату могут перенести на 4 августа. Это поможет исключить необоснованные расходы федерального бюджета из-за особенностей системы госзакупок.

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ГИБДД намерена вновь привязать регистрацию автомобиля к прописке владельца

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Теги: номера, прописка, гибдд



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