Туристки, пропавшие на севере Свердловской области, сумели выйти на связь

Две туристки, потерявшиеся на севере Свердловской области, сумели выйти на связь.

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Напомним, 19 января женщины вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что женщины находятся в районе Кытлыма, сейчас определяется их точное местонахождение. Эвакуация туристов планируется с помощью борта МЧС России, который уже вылетел в район поисков.

Как добавили в ведомстве, за минувшие сутки спасатели и волонтеры на снегоходах обследовали территорию в 12 кв. км. На базе отдыха "Серебрянский камень" развернут штаб по проведению поисково-спасательной операции. Сейчас с родственниками потерявшихся работает психолог МЧС.