Туристки, пропавшие на севере Свердловской области, сумели выйти на связь

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Туристки, пропавшие на севере Свердловской области, сумели выйти на связь

Две туристки, потерявшиеся на севере Свердловской области, сумели выйти на связь.
Читайте также:

Напомним, 19 января женщины вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что женщины находятся в районе Кытлыма, сейчас определяется их точное местонахождение. Эвакуация туристов планируется с помощью борта МЧС России, который уже вылетел в район поисков.

Как добавили в ведомстве, за минувшие сутки спасатели и волонтеры на снегоходах обследовали территорию в 12 кв. км. На базе отдыха "Серебрянский камень" развернут штаб по проведению поисково-спасательной операции. Сейчас с родственниками потерявшихся работает психолог МЧС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Туристки, пропавшие на севере Свердловской области, сумели выйти на связь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: туристы, поиски, МЧС, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2019 04:01 Мск На севере Свердловской области ведутся поиски двух туристок из Екатеринбурга

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 483

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети