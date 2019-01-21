Помпео размышляет о выдвижении в сенат США

Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат в 2020 году на пост сенатора от штата Канзас, сообщают американские СМИ.

Действующий сенатор Пэт Робертсон покинет свой пост по истечении нынешнего срока.

Республиканцы во главе с лидером большинства в сенате активно сподвигают Помпео к участию в выборах, передает Regnum.

Напомним, Помпео был утвержден на посту госсекретаря США в апреле 2018 года. На этом посту он сменил Рекса Тиллерсона.

Ранее Помпео констатировал окончание периода "мягкой политики" США в отношении России. "Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в отношении этой агрессии", - считает Помпео.