21 Января 2019
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Политика За рубежом

Помпео размышляет о выдвижении в сенат США

Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат в 2020 году на пост сенатора от штата Канзас, сообщают американские СМИ.

Действующий сенатор Пэт Робертсон покинет свой пост по истечении нынешнего срока.

Республиканцы во главе с лидером большинства в сенате активно сподвигают Помпео к участию в выборах, передает Regnum.

Напомним, Помпео был утвержден на посту госсекретаря США в апреле 2018 года. На этом посту он сменил Рекса Тиллерсона.

Ранее Помпео констатировал окончание периода "мягкой политики" США в отношении России. "Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в отношении этой агрессии", - считает Помпео.

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Помпео размышляет о выдвижении в сенат США

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Теги: майк помпео, сенат сша



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