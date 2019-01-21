21 Января 2019
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Общество Челябинская область

В Карабаше построили новый мусоросортировочный комплекс

В Карабаше завершено строительство нового мусоросортировочного комплекса производительностью около 35 тыс. тонн в год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

На мусоросортировочном комплексе установлено отечественное оборудование, которое способно извлекать из общего потока ТКО более 10-15 фракций вторичных материальных ресурсов, а также контролировать радиационный фон ввозимых на территорию отходов. Так, будут выделяться батарейки, лампы, бумага, картон, пластик, текстиль, ПЭТ, стекло, алюминиевые банки, металл.

Строительство комплекса вела компания "Центр коммунального сервиса". Общая стоимость проекта 42,6 млн руб.

Как отметил министр экологии региона Сергей Лихачев, цель – перерабатывать в перспективе порядка 60-70% отходов, поступающих от населения.

"По распоряжению губернатора Бориса Дубровского, в этом году в Челябинской области должны быть установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, уже сейчас активно идет строительство мусоросортировочных комплексов. Они позволят нам извлекать из общего объема высокую долю вторсырья и направлять ее на переработку, а на полигон вывозить намного меньшее количество мусора", - подчеркнул он.

В Челябинской области до 2027 года предусмотрено создание 25, а также реконструкция 9 объектов обращения с отходами. В настоящий момент идет строительство мусоросортировочных комплексов в Снежинске и в Сатке, в 2019 планируется создание двух мусоросортировочных комплексов в Аше и Усть-Катаве.

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В Карабаше построили новый мусоросортировочный комплекс

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Теги: мусоросортировка, отходы, мусор, экология,



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