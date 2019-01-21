В Екатеринбурге из-за мусора загорелся банк

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в одном из банков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Куйбышева: на площади в 10 кв.м горел мусор, также огнем были повреждены офисная мебель и бытовая техника в фойе банка. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3 часа 35 минут. Причина возгорания устанавливается.

Добавим, на Куйбышева, 75 располагается головной офис СКБ-банка.