21 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье чиновнику вменяют незаконное убийство спящего медведя и рысей

Сотрудники прикамского управления СКР начали проверку информации о незаконной охоте, которую якобы вёл глава Юксеевского сельского поселения Василий Утробин в компании топ-менеджера крупной энергетической компании Николая Илюшина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, оба незаконно охотились дважды – в начале и конце 2018 г. Жертвами высокопоставленных браконьеров стали четыре рыси и медведь, причём косолапого якобы застрелили спящим. В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что проверяют обстоятельства "охоты".

Напомним, осенью прошлого года аналогично "прославился" губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Следствию направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Поводом стал размещенный в сети видеоролик охоты на медведя, с использованием огнестрельного оружия, группы лиц, среди которых находился Левченко. По данным Генеральной прокуратуры, днем 5 января 2017 г. неизвестные осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя и иных диких животных, однако разрешения на отстрел у них не было.

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В Прикамье чиновнику вменяют незаконное убийство спящего медведя и рысей

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Теги: Юксеевское сельское поселение, Василий Утробин, Николай Илюшин, незаконная охота



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