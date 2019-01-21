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"Цыган Дима" и другие. Облсуд вынес приговор зачинщикам бойни на Депутатской в Екатеринбурге

В понедельник Свердловский областной суд вынес приговор организатору и участникам массовых беспорядков на улице Депутатская в Екатеринбурге. Цыган Дмитрий Пестриков получил 8,5 лет колонии строгого режима, остальные - лишение свободы условно с испытательным сроком или общий режим, передаёт корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Напомним, что речь идёт об инциденте, который произошёл возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы.

Ранее произошла ссора между Пестриковым и Дутовым, которая случилась на дне рождения Александра Дутова - отчима Алисы Дутовой (гражданская жена "цыгана Димы").

Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд, Дмитрий Пестриков(2018)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Пестриков

Сегодня в суде зачитали приговор, который составил не менее 50 страниц. В ходе событий 3 сентября 2016 года, по словам, Пестрикова, он не выполнял никаких поручений, и добавил, что первыми якобы начали казаки, когда Дутов закричал: "Валим их!".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу было допрошено свыше 150 свидетелей, два специалиста и четыре эксперта; признаны в качестве потерпевших и неоднократно допрошены четыре человека, с участием свыше 30 человек проведены проверки показаний на месте. Также в ходе расследования проведено более 40 очных ставок, несколько осмотров места происшествия, опознания, 20 обысков и выемок, свыше 50 осмотров изъятых в ходе следствия предметов и документов, назначено и проведено свыше 200 экспертиз.

"Пестриков и его 24 физически подготовленных подельника прибыли на улицу Депутатская к дому Олега Шишова, вооруженные ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами, битой. В свою очередь, Шишов совместно со своими знакомыми братьями Дутовыми отражали нападение 25 человек, вооружившись карабином, травматическим пистолетом и кинжалом", - говорится в материалах дела.

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд, Дмитрий Пестриков (слева)(2018)|Фото: Накануне.RU

Как показало расследование, в результате конфликта один из участников группы Пестрикова выстрелил в Дутова, причинив ему огнестрельное ранение плеча, отчего тот потерял сознание, а затем подельники "цыгана Димы" нанесли более 12 ударов в голову и туловища Шишова.

Как добавили в СКР, несмотря на то, что большинство подсудимых свою вину в совершении преступлений так и не признали, следствием совместно с оперативниками полиции и ФСБ была собрана достаточная доказательственная база.

В итоге суд признал всех подсудимых вменяемыми. Пестриков совершил особо тяжкое преступление, а остальные - тяжкое.

Дмитрию дали 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. С 21 января приговор вступает в силу. Также он обязан выплатить 180 тыс. руб.

Что касается других подсудимых, то Гагарин получил 10 лет строгого режима, Гончаров - 4 года общего режима и подписка о невыезде, Григорьев - 3 года общего режима, Ильиных - 1 год и 6 месяцев условно, Кузнецов - 3 года условно, Кузаков - 1 год и 6 месяцев условно, Иван Оглы - 1 год и 6 месяцев условно, Петр Оглы - 3 года и 9 месяцев общего режима, Челеп Оглы - 4 года общего режима, а Вячеслав Пестриков - 3 года 9 месяцев общего режима.

Андрей Подороев получил 1 год и 6 месяцев общего режима, Алексей Портнов - 1 год и 6 месяцев общего режима, Игорь Рябов - 3 года условно, Андрей Фордуй - 3 года условно, Андрей Оглы - 4 года особого режима, Аслани Оглы - 4 года общего режима, Роман Оглы - 4 года общего режима, Князев - 3 года общего режима.

Как пояснили в суде, из-за хорошей характеристики и возраста некоторые и отделались "условкой".

Дмитрий Пестриков сразу же заявил, что обжалует свой приговор, потому что не считает себя виновным. А адвокат Шишова и Дутова согласилась с решением суда, но добавила, что его "несколько смягчили".

Добавим, ранее дело в отношении казаков, участвовавших в перестрелке, было закрыто: следователи не стали предъявлять им обвинений. Суд признал их действия самообороной. Только Олег Шишов получил один год "условки" за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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"Цыган Дима" и другие. Облсуд вынес приговор зачинщикам бойни на Депутатской в Екатеринбурге

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Теги: Депутатская, беспорядки, суд, приговор, Екатеринбург, областной суд



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