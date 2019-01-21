Известный блогер раскритиковал проект реконструкции вокзала Сургута

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Известный блогер раскритиковал проект реконструкции вокзала Сургута

Блогер Илья Варламов раскритиковал проект реконструкции железнодорожного вокзала Сургута, предложенный РЖД. Проект уже прошел Главгосэкспертизу, работы начнутся в этом году, передает корреспондент Накануне.RU.

Старый вокзал Варламов называет хорошим примером советского модернизма, новый - несуразным и нелепым строением.

"Дайте нам имя автора этого шедевра. Кто это? Внук главного бухгалтера РЖД-Сургут? Племянник машиниста поезда дальнего следования? Или пассажир случайный нарисовал?", - возмущается Варламов.

проект железнодорожного вокзала Сургута(2019)|Фото: admsurgut.ru

проект железнодорожного вокзала Сургута(2019)|Фото: admsurgut.ru

Напомним, глава РЖД Олег Белозеров на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой оценивал стоимость реконструкции железнодорожного вокзала в 2,1 млрд руб. Строительно-монтажные работы завершатся в 2021 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Известный блогер раскритиковал проект реконструкции вокзала Сургута

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вокзал Сургута, проект реконструкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2017 12:39 Мск В Сургуте и Пыть-Яхе реконструируют железнодорожные вокзалы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 487

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети