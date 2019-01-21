Известный блогер раскритиковал проект реконструкции вокзала Сургута

Блогер Илья Варламов раскритиковал проект реконструкции железнодорожного вокзала Сургута, предложенный РЖД. Проект уже прошел Главгосэкспертизу, работы начнутся в этом году, передает корреспондент Накануне.RU.

Старый вокзал Варламов называет хорошим примером советского модернизма, новый - несуразным и нелепым строением.

"Дайте нам имя автора этого шедевра. Кто это? Внук главного бухгалтера РЖД-Сургут? Племянник машиниста поезда дальнего следования? Или пассажир случайный нарисовал?", - возмущается Варламов.

Напомним, глава РЖД Олег Белозеров на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой оценивал стоимость реконструкции железнодорожного вокзала в 2,1 млрд руб. Строительно-монтажные работы завершатся в 2021 г.