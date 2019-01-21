На Урале определились с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России"

Финалистами конкурса "Лидеры России" станут 29 уральцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Подведены итоги полуфинала в Уральском федеральном округе. Согласно информации, опубликованной на сайте конкурса, в финал выйдут по 10 человек от Тюменской и Свердловской области. От Югры продолжат участие четверо. От Ямала - трое. Еще двое прошли в финал от Челябинской области.

Организаторы конкурса управленцев сообщают, что участники, которые набрали высокие баллы, но не прошли в финал, имеют шанс стать победителем, они включены в лист ожидания. Если финалист не сможет справиться с заданием "Сердце лидера", его ждет дисквалификация, и в финал будет приглашен полуфиналист из листа ожидания, выполнивший это условие конкурса.