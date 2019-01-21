В Совфеде допустили пересмотр длительности новогодних каникул

Работодателям по согласованию с трудовыми коллективами могут дать право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. Об этом заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

В интервью "Российской газете" он напомнил, что депутаты предложили дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни.

Напомним, в Госдуме предлагают разрешить россиянам выходить на работу сразу после Нового года, с 1 января, а дни каникул использовать в любое время года.

Предложение поступило от замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР). Такой подход помог бы избежать сложного периода адаптации к работе после долгого отдыха, считает он.

Однако, по мнению сенатора, в этом вопросе все равно требуется государственное регулирование. "Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства, - заявил Рязанский. - Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует".

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России дополнительные дни отпуска вместо новогодних каникул, объяснив это массовым злоупотреблением спиртными напитками в данный период, вызываемое отсутствием занятости.

О продолжительных новогодних каникулах недавно высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, это вредит экономике. "14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает", - сказал глава кабмина.