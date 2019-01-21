В Екатеринбурге уже сегодня огласят приговор по делу о бойне на Депутатской

Свердловский областной суд уже сегодня огласит приговор по делу о конфликте со стрельбой на улице Депутатской в Екатеринбурге. Напомним, что инцидент произошел в сентябре 2016 года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о нападении на дом казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (в возрасте от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

Процесс рассмотрения дела закончился. Всего по основному делу привлечено 19 человек. Суд установил личность всех 19 обвиняемых. В основном это студенты, работают менеджерами, продавцами, имеют судимость.

Ранее гособвинитель запросил для организатора - "цыгана Димы" - 13 лет "строгача".

Добавим, в октябре прошлого года дело в отношении казаков, участвовавших в перестрелке, было закрыто: следователи не стали предъявлять им обвинений.