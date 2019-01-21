21 Января 2019
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"Вас не просили рожать"? В России многодетной семье начислили пособие в 50 рублей

В Таганроге местные власти объяснили, почему начислили многодетной семье социальное пособие менее 50 руб.
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Ранее СМИ сообщили, что управление соцзащиты Таганрога выплатило многодетной семье социальное пособие в размере всего 47,5 руб. Это вызвало шквал возмущения в соцсетях.

После этого властям города пришлось объяснять причины такого решения. Выяснилось, что данная сумма - это разница между положенным по закону минимальным прожиточным минимумом и достатком семьи, и именно так высчитывается социальное пособие. Доход матери с тремя детьми составляет порядка 40 тыс. руб., а кроме этого, женщина получает алименты от бывших супругов.

Таганрогские чиновники пояснили, что семье также доплатили целую тысячу рублей из городской казны, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в декабре прошлого года ветерану труда из Магадана была назначена ежемесячная денежная выплата в размере 683 руб. 66 коп. Мужчина заявил, что такая надбавка унижает его человеческое достоинство и попросил передать ее премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

А чуть раньше свердловская чиновница Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи и вообще не просило никого рожать. После поднявшегося скандала она, пусть и не сразу, написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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"Вас не просили рожать"? В России многодетной семье начислили пособие в 50 рублей

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Теги: пособие, Таганрог, семья



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