Правительство одобрило строительство первого участка ВСМ Москва - Казань стоимостью 622 млрд

Правительство согласовало строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва - Казань. Участок Железнодорожный - Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода оценивается в 621,55 млрд руб.

Строительство отрезка ВСМ одобрено на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Строительство железной дороги сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут, сообщает "Коммерсант".

Бюджет должен предоставить капитальный грант на строительство участка в размере 200 млрд руб., РЖД — тоже 200 млрд руб., остальная сумма — средства концессионера, пока он не выбран.

Ранее сообщалось, что проект строительства ВСМ "Москва - Казань" может превратиться в строительство участка дороги до Владимира из-за проблем с финансированием.

Как писало Накануне.RU, председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург.