Красноярский депутат от ЛДПР предложил списать долги жителям региона

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР Денис Притуляк предложил провести списание долгов для жителей региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого отделения партии.

Политик отметил, что россияне зачастую платят за то, что "принадлежит народу нашей страны", имея в виду её природные ресурсы.

"Простой человек, где бы он ни проживал на просторах России, находится в долгах, куда его загнали коррупция и жадность чиновников", — заявил Притуляк.

Он также подчеркнул, что "9 млрд рублей долгов" власти "обязаны простить населению только одного региона России". И, в частности, как убеждён депутат, это нужно сделать в Красноярском крае.

"Я уверен, что жителям всего Красноярского края нужно списать долги по кредитам, по жилищно-коммунальным услугам, а также долги по штрафам. Такая амнистия оздоровит нашу экономику и улучшит настроение граждан", — заключил Притуляк.