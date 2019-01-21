21 Января 2019
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Политика Сибирский ФО

Красноярский депутат от ЛДПР предложил списать долги жителям региона

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР Денис Притуляк предложил провести списание долгов для жителей региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого отделения партии.
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Политик отметил, что россияне зачастую платят за то, что "принадлежит народу нашей страны", имея в виду её природные ресурсы.

"Простой человек, где бы он ни проживал на просторах России, находится в долгах, куда его загнали коррупция и жадность чиновников", — заявил Притуляк.

Он также подчеркнул, что "9 млрд рублей долгов" власти "обязаны простить населению только одного региона России". И, в частности, как убеждён депутат, это нужно сделать в Красноярском крае.

"Я уверен, что жителям всего Красноярского края нужно списать долги по кредитам, по жилищно-коммунальным услугам, а также долги по штрафам. Такая амнистия оздоровит нашу экономику и улучшит настроение граждан", — заключил Притуляк.

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Красноярский депутат от ЛДПР предложил списать долги жителям региона

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Теги: Денис Притуляк, ЛДПР, Красноярск, долги



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