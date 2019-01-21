На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

На камчатском вулкане Безымянный сегодня утром произошёл пепловый выброс. Об этом Накануне.RU в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Высота пепла составила до 10 тыс. метров над уровнем моря, при высоте вулкана 2882 м.

Факт извержения подтверждён камчатским филиалом геофизической службы РАН.

При этом, по данным единых дежурно-диспетчерских служб и пожарно-спасательных подразделений, выпадения пепла в населённых пунктах региона не зафиксировано.

Вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности.