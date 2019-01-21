Ющенко назвал россиян рабами "по натуре"

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жителям России якобы нравится быть рабами.

"Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии", — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные в интервью телеканалу "112 Украина".

Бывший глава государства при этом уточнил, что имеет в виду "Русь Тайги", о которой говорил писатель Алексей Толстой, в противовес Киевской Руси.

Виктор Ющенко был третьим президентом Украины в 2005-2010 гг. По итогам выборов после окончания своего срока потерпел поражение, набрав лишь 5,45% голосов избирателей.