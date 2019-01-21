21 Января 2019
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Политика В России

ВЦИОМ: Продолжается падение рейтинга Путина

Падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается.

Таковы результаты первого после Нового года опрос ВЦИОМ. В настоящее время российскому лидеру доверяют лишь 33,4% респондентов, а тогда как 29 декабря 2018 года было 36,5%. Это минимум с января 2006 года – даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов. До осени прошлого года минимум (37,4%) был в разгар массовых протестов в декабре 2011 года.

Одобряет деятельность президента гораздо больше, но и тут она снижается – 62,1% против 64,6% 29 декабря. Это не минимум – в августе 2013 года было 59%, сообщают "Ведомости".

Российский общественник, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил, что обрушение рейтинга доверия Владимиру Путину уже необратимо. Кургинян считает, что Путин уже "потерял половину рейтинга, а к лету он потеряет еще половину от оставшегося".

"И ему уже ничего не поможет: ни войны, ни социальные процессы другого рода ничего не изменят. На этом фоне будет происходить несколько параллельных процессов, которые будут подхлестывать: это и бензин, ЖКХ, налоговая система и так далее", - заявил Кургинян.

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ВЦИОМ: Продолжается падение рейтинга Путина

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Теги: ВЦИОМ, Путин, президент



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