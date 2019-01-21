ПВО Сирии отразили новую атаку со стороны Израиля

Системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском

По данным сирийского агентства NASA, это произошло сегодня в 10 часов утра. Отмечается, что обстрел совершался с территории Ливана, а также с оккупированных палестинских территорий и Галлилейское море.

В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщает, что войска страны атаковали иранские силы на территории Сирии.

"Мы предупреждаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.