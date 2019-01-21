ПВО Сирии отразили новую атаку со стороны Израиля
Системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском
По данным сирийского агентства NASA, это произошло сегодня в 10 часов утра. Отмечается, что обстрел совершался с территории Ливана, а также с оккупированных палестинских территорий и Галлилейское море.
В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщает, что войска страны атаковали иранские силы на территории Сирии.
"Мы предупреждаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory.— Israel Defense Forces (@IDF) 20 января 2019 г.