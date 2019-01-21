На Сибирском тракте произошло тройное ДТП

В Свердловской области на Сибирском тракте водителя на "ВАЗ-2199" занесло на скользкой дороге.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", авария произошла вечером 20 января на 8 км. Водитель на "ВАЗ-2199" двигался по Сибирскому тракту со стороны УГЛТУ. В районе автозаправки машину занесло на заснеженной дороге, что привело к ДТП с другими участниками дорожного движения.

Вначале "ВАЗ-2199" задел "ВАЗ-2109", после чего допустил лобовое столкновение с автомобилем Ford.

В ДТП никто не пострадал.