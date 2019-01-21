В Свердловской области ведутся поиски двух туристок из Екатеринбурга

В Карпинском городском округе в Свердловской области ведутся поиски двух туристок из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, 19 января они вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и до настоящего времени о их местонахождении ничего не известно. Туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

Всего в поисках задействованы 26 человек, 11 единиц техники, из них пять снегоходов. Неблагоприятные метеоусловия пока не позволяют задействовать для поиска вертолет. На турбазе "Серебрянский камень" развернут штаб по проведению поисковой операции.