21 Января 2019
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Елену Бойко выдворили из России на Украину

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Стали известны самые популярные машины в Москве и Петербурге

Стал известен список самых популярных моделей автомобилей у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Рейтинг составили эксперты агентства "Автостат". В 2018 года бестселлером в российской столице стал автомобиль Kia Rio, который купили 13,5 тыс. москвичей. На втором месте - Volkswagen Polo (11,9 тыс. экземпляров).

Лидером авторынка Санкт-Петербурга остался седан Hyundai Solaris — за прошлый год его купили 5,5 тыс. жителей города. На втором месте расположился седан Volkswagen Polo (5,4 тыс. экземпляров).

Ранее были названы лучшие автомобили 2018 года. Рейтинг составили эксперты CarsWeek.ru. Самой надежной машиной оказалась Toyota Camry седьмого поколения. Самой безопасной машиной издание признало Volvo XC90. Новое поколение Mercedes Maybach S600 назван самой комфортной машиной. Bugatti Chiron специалисты CarsWeek.ru назвали самым быстрым авто.

Самым лучшим электрокаром прошедшего года стала Tesla Model S.

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Стали известны самые популярные машины в Москве и Петербурге

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Теги: автомобили, машины



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