Названо возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что в преддверии второго саммита Трамп настроен оптимистично и считает возможным реальный прогресс в отношениях двух стран. "На втором саммите мы изложим свои ожидания относительно конкретных шагов, которые должна сделать Северная Корея, чтобы начать настоящую денуклеаризацию", — добавил Пенс.

Проведение второго саммита запланировано на конец февраля. Помимо столицы Вьетнама также рассматриваются Дананг и Хошимин, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Пхеньян заявил, что не будет отказываться от своего ядерного оружия до тех пор, пока США сами представляют ядерную угрозу в регионе. В КНДР считают, что, говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, имеют в виду как территорию КНДР, так и территорию Южной Кореи, в которой расквартированы вооруженные силы США, обладающие ядерным оружием, названные в сообщении ЦТАК "захватническими".