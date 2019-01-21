В Москве прогнозируют аномальные морозы

В Москве и Московской области ожидается усиление морозов, которые достигнут своего пика в ближайшие дни.

Вечером 21 января морозы продолжат крепчать. Во вторник и среду температура воздуха в мегаполисе может понизиться до минус 25. "Дна" аномального холода синоптики ожидают во вторник и среду, когда температура упадет до 20–25 градусов ниже нуля. Это на 9–10 градусов ниже нормы.

Холода начнут отступать во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны, сообщает НТВ.