В Подмосковье прибыли тридцать Т-34 из Лаоса

Тридцать танков Т-34, которые подарили вооруженные силы Лаоса российским военным, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск.

Как сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в результате международного военно-технического сотрудничества возвращены 30 танков Т-34. Он отметил, что каждая такая боевая машина - символ Победы в великом противостоянии с фашизмом.

Батальон Т-34 поступит в распоряжение 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Ю.В. Андропова.

В ближайшее время экипажи начнут подготовку к параду Победы на Красной площади, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что танки, до недавнего времени стоявшие на вооружении лаосской армии, полностью исправны.

Т-34 ("тридцатьчетвёрки") — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускавшийся серийно с 1940 года и в течение 1942 — 1947 гг. бывший основным танком Рабоче-крестьянской красной армии и Вооружённых сил СССР.