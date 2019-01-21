Российские ученые предсказали столкновение Апофиса с Землей

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В России

Российские ученые предсказали столкновение Апофиса с Землей

Астероид Апофис может столкнуться с Землей.

По словам ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, это может произойти в 2068 году.

Как говорится в докладе специалистов, сближение астероида с Землей в 2068 году может закончиться столкновением, если Апофис будет двигаться по траектории, которая предполагает проход небесного тела в 2044 году в 44 млн км от Земли, а в 2051 году - в 0,76 млн км, в 2060 году - в 5 млн км. По данным исследователей, сближение астероида с Землей может произойти также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, но на расстоянии всего от 1 до 10 млн км.

Ранее появилась информация о том, что 13 апреля 2029 года Апофис, диаметр которого более 300 м, пройдет в 37 тыс. км от Земли, однако столкновения не произойдет, сообщает ТАСС.

тем временем, о том, что крупный астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году, заявляли специалисты НАСА.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские ученые предсказали столкновение Апофиса с Землей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Апофис, астероид



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 424

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети