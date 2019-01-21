Российские ученые предсказали столкновение Апофиса с Землей

Астероид Апофис может столкнуться с Землей.

По словам ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, это может произойти в 2068 году.

Как говорится в докладе специалистов, сближение астероида с Землей в 2068 году может закончиться столкновением, если Апофис будет двигаться по траектории, которая предполагает проход небесного тела в 2044 году в 44 млн км от Земли, а в 2051 году - в 0,76 млн км, в 2060 году - в 5 млн км. По данным исследователей, сближение астероида с Землей может произойти также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, но на расстоянии всего от 1 до 10 млн км.

Ранее появилась информация о том, что 13 апреля 2029 года Апофис, диаметр которого более 300 м, пройдет в 37 тыс. км от Земли, однако столкновения не произойдет, сообщает ТАСС.

тем временем, о том, что крупный астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году, заявляли специалисты НАСА.