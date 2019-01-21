Появились первые невозвратные железнодорожные билеты

Российские пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда дальнего следования.

Продажи открыты на поезда отправлением с 19 апреля. Невозвратные билеты можно купить в двухэтажные сидячие поезда 740/739 Москва — Воронеж и купе поезда 26/25 Москва — Ижевск. Также на эти поезда можно купить возвратные билеты.

О том, что пассажир может купить невозвратный билет, подсказывает специальная иконка в разделе покупки билетов на сайте РЖД. При нажатии на иконку выводится информация: "доступен невозвратный тариф", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, невозвратные железнодорожные билеты будут дешевле возвратных. При этом затраты на покупку билетов тех, кто уверен в датах своих поездок, уменьшатся на 10-20%, отметили в Минтрансе. Однако часть средств на покупку невозвратных билетов вернуть удастся.