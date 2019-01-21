СМИ: Трамп готов предложить компромисс по миграционной политике

Президент США Дональд Трамп намерен предложить компромисс по миграционной политике.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, предложение главы Белого дома будет включать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, а взамен американский лидер согласится продлить программу защиты юных мигрантов от депортации и предложит продлить статус временно защищённых лиц, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал президента ввести режим ЧП. Другие республиканцы в Сенате согласны с таким развитием событий: планируется, что это поможет в обход Конгресса согласовать финансирование строительства стены на границе США с Мексикой.

Недавно Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к нации, в котором назвал ситуацию на границе с Мексикой "гуманитарным кризисом".