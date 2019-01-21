СМИ: Абэ готов на мирный договор при гарантии передачи части Курил

Японский премьер-министр Синдзо Абэ приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Москвой при получении гарантии передачи Токио части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и группы островов Хабомаи Японии де-факто, сообщает ТАСС.

Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южные Курилысильно осложнят переговоры с Владимиром Путиным, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Осложнили переговорный процесс, это точно", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1". Ушаков заявлял, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать. Предстоящие переговоры лидеров двух стран помощник президента назвал "непростыми".

Напомним, переговоры российского лидера и его японского коллеги пройдут 22 января в Москве. Стороны обсудят заключение мирного договора между Россией и Японией.