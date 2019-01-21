"Они что, маленькие звери?" В курганских соцсетях дети матерят друг друга и выявляют среди сверстников "лохов"

В социальных сетях сегодня зарегистрирован каждый второй подросток - это открытые данные статистических рассчетов, с ними не поспоришь - соцсеть является одним из самых популярных направлений общения в молодежной среде. В соцсетях сейчас регистрируются люди всех возрастов - начиная от подростков и заканчивая пенсионерами. Помимо соцсетей есть еще и огромное количество тематических форумов, сайтов, на площадках которых люди могут высказывать свое мнение по определенным вопросам.

В Кургане в середине декабря прошлого года появилась группа в социальной сети "Вконтакте" под названием "ЧСВ/Курган", что расшифровывается как "Чувство собственной важности". В заголовке группы ярко пестреет надпись "Здесь обитают люди с завышенной самооценкой". Дата основания группы - 12 декабря 2018 года, однако в ней на 21 января 2019 года уже состоит более 1 тыс. подписчиков.

В редакцию Накануне.RU обратилась девушка по имени Дарина (имя изменено - прим.) с просьбой обратить внимание на данную группу.

"Я столкнулась с проблемой - дети в этой группе выкладывают фото и ссылки на аккаунты других детей, своих сверстников, обзывая их при этом матом, и говоря про них, что они вообще не люди. То есть кто-то "элита", а кто-то - просто "чмо". Выложили в эту группу и мою дочь! Сейчас я и еще несколько матерей написали в техподдержку соцсети, чтобы данную группу заблокировали. Я просто опасаюсь за психику детей. Прошу всех обратить внимание на группу! И всех неравнодушных писать на ее блок. Здесь наши дети выкладывают фото наших же детей. В список, мягко сказано, "стремных". Дети в этом возрасте подвержены влиянию и общественному мнению. Это зона риска", - написала Дарина.

Девушка считает, что в подобных пабликах очень часты случаи оскорбления, потому что люди чувствуют свою безнаказанность.

"Они не всегда задумываются, что их действия не являются законными. Они что, маленькие звери?", - отметила Дарина.

В группе не видны авторы, но по стилю написания и ведения паблика можно предположить, что ее ведут подростки лет 14-16. Хамства и мата группе не занимать - кого-то из детей со ссылкой на личную страницу "Вконтакте" обвиняют в гомосексуализме, про кого-то пишут, что "девочка понтуется, что она лучше всех, а на самом деле это не так", кто-то в этой группе ищет "свободную квартиру для бухича".

Зауральские родители, чьих детей оскорбили в данной группе, просят правоохранительные органы разобраться в ситуации и дать адекватную оценку действиям авторов этих постов.