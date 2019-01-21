21 Января 2019
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Общество Свердловская область

Вопросы к УГМК не сняты. Экоактивисты объединились в "Живой Шемур" для защиты уральских рек

В Свердловской области для защиты рек создали общественную организацию "Живой Шемур". Эта группа является результатом слияния усилий нескольких организаций, сообществ, специалистов Североуральского и Ивдельского городских округов, которые в течение 2017, 2018 годов пытались выявить и оценить масштабы загрязнений рек на севере Свердловской области, вызванные деятельностью по разработке Шемурского, Ново-Шемурского, Тарньёрского карьеров. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь заповедника "Денежкин Камень" Роберт Карапетян.

Ранее специалисты заповедника "Денежкин Камень" рассказали об экологической катастрофе на севере Свердловской области. Там начали погибать реки и леса из-за превышения нормы меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК. А по словам сотрудника Пермского государственного университета Евгении Ворончихиной, если не вычерпать из рек все донные отложения, то очаг загрязнения будет оказывать негативное влияние не одно столетие.

Теперь стало известно, что создан совет региональной общественной некоммерческой организации по защите окружающей среды "Живой Шемур". В него входят специалисты заповедника "Денежкин Камень", жители Североуральского и Ивдельского городских округов, Екатеринбурга, Москвы и некоторых других городов. Защитников экологии уже порядка 40 человек.

река Ольховка, загрязнение(2018)|Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

река Ольховка(2018)|Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

Первостепенная задача - провести расширенную и открытую встречу специалистов УГМК, ОАО "Святогор", представителей администрации и дум Североуральского и Ивдельского городских округов, учёных НИИВХа, с природопользователями, посвященную проблеме загрязнения рек и началу конструктивного диалога.

"Мы бы хотели задать вопросы конкретным специалистам из УГМК и "Святогора", занимающимся производственными вопросами деятельности карьеров, услышать объективную оценку, реальные планы действия, а не обещания вложить огромные средства на защиту окружающей среды", - добавили в "Живом Шемуре".

К работе подключился уральский Гидрометцентр, который ранее был не в курсе ситуации с загрязнением.

берега реки Ольховка(2018)|Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

отравленный лес рядом с рекой Ольховка(2018)|Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

Объединить свои усилия общественники решили для повышения эффективности решения экологических проблем. На сайте организации будут публиковаться последние новости и ответы от официальных ведомств.

Уже, например, опубликован ответ от Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, в котором сказано, что по результатам рейдового обследования территории водоохранной зоны и акватории рек Шегультан, Тамшер, Ольховка установлено повышенное содержание загрязняющих веществ. Вот лишь некоторые данные, самые пугающие цифры (ПДК для рыбохозяйственных водоёмов): река Ольховка – медь в 88 тыс. раз, цинк в 17 тыс. раз, алюминий в 4 тыс. раза, марганец в 6 тыс. раз, кадмий в 119 раз, никель в 58 раз. Река Тамшёр – кобальт в 169 раз, медь в 28 тыс. раз, цинк в 4 тыс. раз, алюминий в 4 тыс. раз, марганец в 3 тыс. раз.

участки поврежденного леса на мозаике космоснимков, река Ольховка(2018)|Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

В УГМК Накануне.RU так и не предоставили данные о результатах исследований самой компании. Ранее там сообщали, что причиной высыхания леса может быть изменение водного баланса в связи с образованием отвала.

Отметим, что ряд экологических движений в России уже стали заметной силой в противостоянии с крупным бизнесом. Известность на всю Россию получили "Стоп-ГОК" в Челябинске или "Стоп, никель" в Воронежской области. Кстати, недавно в Черноземье прошёл пикет, посвященный экологическим проблемам, и там был замечен плакат в защиту уральских рек.

пикет, УГМК, экологическое бедствие(2019)|Фото: vk.com/stopnikel

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Вопросы к УГМК не сняты. Экоактивисты объединились в "Живой Шемур" для защиты уральских рек

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Теги: угмк, пересыхание леса, карьеры, загрязнение рек тальтия и шегультан, денежкин камень, экология



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