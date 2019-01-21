Правительство отказалось забирать дивиденды у госкомпаний

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Правительство отказалось забирать дивиденды у госкомпаний

Очередная попытка обязать госкомпании отчислять на дивиденды половину прибыли может закончиться неудачей. Правительство при рассмотрении депутатской инициативы встало на сторону госкорпораций, а не бюджета, передает корреспондент Накануне.RU
Читайте также:

На сегодня кабмин дает рекомендации по отчислению дивидендов в пользу бюджета, планка - 50% от чистой прибыли по МСФО. Однако последнее слово остается за акционерами и не всегда они действуют в соответствии с постановлением Правительства. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили внести поправки в федеральный закон "Об акционерных обществах" и установить норму отчислений в размере половины чистой прибыли уже через него.

Несмотря на заложенный предполагаемый уровень сбора дивидендов с указанных компаний в размере 483,3 млрд руб. за предыдущий год, компании уплатили около 50% от указанной суммы.

"В ряде стран Центральной и Восточной Европы для таких компаний действует норматив выплаты дивидендов в размере 70% чистой прибыли. Кроме того, представляется, что невыплаченные либо занижаемые дивиденды от компаний, акционером которых является Российская Федерация, являются по своей природе субсидией. В настоящее время её совокупный объем для четырех крупнейших компаний с государственным участием составляет около 350 млрд руб.", - поясняют авторы.

Инициатива будет рассмотрена и, вероятнее всего, отклонена, на завтрашней "пленарке" - Правительство не поддержало проект закона. В отзыве отмечено, что "жесткая фиксация размера прибыли", направляемой на выплату дивидендов, не соотносится с тем, что вопрос об их выплате и размере решается общим собранием акционеров.

"Решение о распределении указанного в законопроекте размера чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, не всегда может отвечать общим интересам большинства акционеров общества, направленным на выполнение обществом долгосрочных программ развития, ориентированных на увеличение роста капитализации общества, реализацию инвестиционных проектов, диверсификацию и модернизацию производства", - говорится в отзыве кабмина.

Иного мнения придерживается Счетная палата, которая не раз упрекала Правительство в недополучении дивидендов. Решение о выплате дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли обществ на долгосрочную перспективу может оказать позитивное влияние на формирование доходной базы федерального бюджета, говорится в заключении СП. Однако в целом аудиторы тоже отказали в поддержке инициативы:

"В условиях экономических санкций закрепление указанного норматива на уровне федерального закона и отказ от существующего, более гибкого механизма регулирования размеров дивидендных выплат Правительством РФ с учетом целей дальнейшего использования средств, оставшихся в распоряжения обществ на их развитие, представляется преждевременным".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство отказалось забирать дивиденды у госкомпаний

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Правительство, дивиденды, Госдума, акции, доходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.04.2018 08:20 Мск "Роснефть" направит на дивиденды 50% чистой прибыли
Ранее 12.04.2018 16:01 Мск Правление "Газпрома" рекомендовало сохранить дивиденды на уровне прошлого года
Ранее 06.04.2018 07:50 Мск Росимущество потребовало от госкомпаний отдать 50% прибыли
Ранее 30.03.2018 09:24 Мск Минфин хочет сохранить в 2018 году норму выплаты дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО
Ранее 21.03.2018 13:45 Мск Медведева никто не слушается. Госдума хочет обязать госкомпании перечислять 50% дивидендов в бюджет
Ранее 13.10.2017 08:04 Мск Счетная палата недосчиталась дивидендов от "Роснефтегаза"
Ранее 06.09.2017 16:11 Мск "Транснефть" готова направить 50% чистой прибыли на дивиденды
Ранее 30.06.2017 13:47 Мск "Газпром" направит на дивиденды практически весь свободный денежный поток
Ранее 19.05.2017 15:37 Мск Правительство рекомендовало "Газпрому" направить на дивиденды 20% прибыли
Ранее 16.05.2017 08:10 Мск СМИ: "Роснефтегазу" разрешат не платить дивиденды за 2016 год
Ранее 10.05.2017 07:36 Мск СМИ: Министры намерены забрать у "Роснефтегаза" 100% дивидендов
Ранее 28.04.2017 08:06 Мск Госкомпании должны будут направить на дивиденды 50% чистой прибыли

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 504

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети