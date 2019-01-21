Правительство отказалось забирать дивиденды у госкомпаний

Очередная попытка обязать госкомпании отчислять на дивиденды половину прибыли может закончиться неудачей. Правительство при рассмотрении депутатской инициативы встало на сторону госкорпораций, а не бюджета, передает корреспондент Накануне.RU

На сегодня кабмин дает рекомендации по отчислению дивидендов в пользу бюджета, планка - 50% от чистой прибыли по МСФО. Однако последнее слово остается за акционерами и не всегда они действуют в соответствии с постановлением Правительства. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили внести поправки в федеральный закон "Об акционерных обществах" и установить норму отчислений в размере половины чистой прибыли уже через него.

Несмотря на заложенный предполагаемый уровень сбора дивидендов с указанных компаний в размере 483,3 млрд руб. за предыдущий год, компании уплатили около 50% от указанной суммы.

"В ряде стран Центральной и Восточной Европы для таких компаний действует норматив выплаты дивидендов в размере 70% чистой прибыли. Кроме того, представляется, что невыплаченные либо занижаемые дивиденды от компаний, акционером которых является Российская Федерация, являются по своей природе субсидией. В настоящее время её совокупный объем для четырех крупнейших компаний с государственным участием составляет около 350 млрд руб.", - поясняют авторы.

Инициатива будет рассмотрена и, вероятнее всего, отклонена, на завтрашней "пленарке" - Правительство не поддержало проект закона. В отзыве отмечено, что "жесткая фиксация размера прибыли", направляемой на выплату дивидендов, не соотносится с тем, что вопрос об их выплате и размере решается общим собранием акционеров.

"Решение о распределении указанного в законопроекте размера чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, не всегда может отвечать общим интересам большинства акционеров общества, направленным на выполнение обществом долгосрочных программ развития, ориентированных на увеличение роста капитализации общества, реализацию инвестиционных проектов, диверсификацию и модернизацию производства", - говорится в отзыве кабмина.

Иного мнения придерживается Счетная палата, которая не раз упрекала Правительство в недополучении дивидендов. Решение о выплате дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли обществ на долгосрочную перспективу может оказать позитивное влияние на формирование доходной базы федерального бюджета, говорится в заключении СП. Однако в целом аудиторы тоже отказали в поддержке инициативы:

"В условиях экономических санкций закрепление указанного норматива на уровне федерального закона и отказ от существующего, более гибкого механизма регулирования размеров дивидендных выплат Правительством РФ с учетом целей дальнейшего использования средств, оставшихся в распоряжения обществ на их развитие, представляется преждевременным".