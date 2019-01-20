"Партия Дела": Сдачу Курил могут замаскировать - надо продолжать борьбу!

Писатель, член федерального совета "Партии Дела" Максим Калашников призвал не допустить передачи Курильских островов Японии. Об этом он заявил в ходе митинга сторонников территориальной целостности России, прошедшего сегодня в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Максим Калашников выразил опасение, что передача русских земель может состояться, пока "в основе переговоров лежит декларация 1956 года" - идеологи заключения мирного договора в обмен на острова могут "замаскировать это решение под совместное освоение". В этой связи Калашников считает необходимым продолжать деятельность по защите территорий.

"Этот митинг, как его ни поливали грязью, как ни пытались сорвать, состоялся, и нам за него уже не стыдно… Но нам сейчас не стоит расслабляться… Митинг пройдет, но борьбу надо будет продолжать, у нас еще будет много поводов собраться, их все больше дает нам власть", - считает писатель.

Он также предположил, что президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ, по всей видимости, "уже договорились о тайной передаче части Южных Курил", и только массовое "возмущение общественности против торговли русской землей сорвало их планы".

"Торговать русской землей нельзя, Российская Федерация должна только прирастать… На этой площади рождается русское национальное гражданское общество. Нам надо готовиться и дальше собираться. Абэ сейчас приедет, дальше в начале февраля будет новая пища для размышлений и действий. Свой гражданский протест мы не ослабляем, "Партия Дела" - партия сторонников индустриализации во имя национального возрождения - плечом к плечу стоит с другими патриотами", - выступил Максим Калашников.