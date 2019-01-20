21 Января 2019
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"Партия Дела": Мы не позволим сдать Курилы!

Москву 22 января с визитом посетит японский премьер-министр Синдзо Абэ, он намерен продвинуть вопрос заключения мирного договора в обмен на передачу Россией части Курил. Противники этой идеи в воскресенье вышли на митинг на Суворовской площади в столице и заявили о необходимости сохранить территориальную целостности страны и не допустить "распродажи" наших территорий. Одним из соорганизаторов акции выступила "Партия Дела". О том, почему этот вопрос является актуальным для российского народа и каких результатов можно ожидать от встречи на высшем уровне, в беседе с Накануне.RU рассказал один из ведущих митинга, секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин.

— Уже можно оценить промежуточные итоги протестной акции? Какие у вас впечатления?

— Митинг в любом случае состоялся. Самый главный промежуточный итог — обратите внимание, что на одной площади стоят люди абсолютно разных, зачастую, диаметрально противоположных политических взглядов, но они объединились для защиты территориальной целостности России. На мой взгляд, это основное достижение акции.

Митинг против передачи Курил Японии в Москве(2019)|Фото:Накануне.RU

— Каких результатов вы ждете от встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ 22 января?

— Мы ждем, что представителями наших властей, которые будут участвовать в переговорах, будет четко сказано, что Курилы — российская земля, и их передача ни в каком виде не состоится.

— В одном из интервью японский премьер отмечал, что Япония в случае передачи части Южных Курил не собирается выселять оттуда россиян. На ваш взгляд, о чем говорит такая риторика Абэ, который уже рассматривает подобные сценарии развития ситуации?

— Господин Абэ — руководитель суверенного государства, он вправе заявлять все, что он считает нужным. У нас свое суверенное государство — Российская Федерация. Мы услышали мнение Абэ. Но мы не позволим состояться сдаче наших территорий.

Митинг против передачи Курил Японии в Москве(2019)|Фото:Накануне.RU

— Сегодня не только с японской стороны звучат призывы передать острова. Есть и среди российских граждан те, которые допускают эту возможность. Как вы на это смотрите? И насколько велик протест, по вашему мнению?

— В любом социуме есть некоторое количество людей с дивиантным поведением. Это не повод на них ориентироваться. Были соцопросы, согласно которым подавляющее большинство граждан России выступают против передачи чего бы то ни было.

— Резюмируйте, почему все-таки важно сегодня заявлять о своей оценке территориальной принадлежности Курил, ведь вопрос все равно решается кулуарно?

— Учитывая, что позиция властей нам до конца непонятна, звучат самые разные версии, высказывания, мы видим задачу следующим образом.

Если наше правительство придерживается патриотической позиции, и не планируется никакой передачи Курил, этим митингом мы эту позицию укрепим. Пусть наши японские партнеры видят, что граждане России против этого. Если какая-то часть все-таки что-то замышляет, мы должны были оказать общественное давление. Мы сейчас посмотрим, как пройдут переговоры, после этого будем решать, какие дальнейшие шаги предпринять.

Алексей Лапушкин, Партия Дела(2019)|Фото:Накануне.RU

Митинг против передачи Курил Японии в Москве(2019)|Фото:Накануне.RU

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"Партия Дела": Мы не позволим сдать Курилы!

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Теги: Партия Дела, Алексей Лапушкин, Курильские острова, митинг против сдачи Курил



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