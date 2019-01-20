"Партия Дела": Мы не позволим сдать Курилы!

Москву 22 января с визитом посетит японский премьер-министр Синдзо Абэ, он намерен продвинуть вопрос заключения мирного договора в обмен на передачу Россией части Курил. Противники этой идеи в воскресенье вышли на митинг на Суворовской площади в столице и заявили о необходимости сохранить территориальную целостности страны и не допустить "распродажи" наших территорий. Одним из соорганизаторов акции выступила "Партия Дела". О том, почему этот вопрос является актуальным для российского народа и каких результатов можно ожидать от встречи на высшем уровне, в беседе с Накануне.RU рассказал один из ведущих митинга, секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин.

— Уже можно оценить промежуточные итоги протестной акции? Какие у вас впечатления?

— Митинг в любом случае состоялся. Самый главный промежуточный итог — обратите внимание, что на одной площади стоят люди абсолютно разных, зачастую, диаметрально противоположных политических взглядов, но они объединились для защиты территориальной целостности России. На мой взгляд, это основное достижение акции.

— Каких результатов вы ждете от встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ 22 января?

— Мы ждем, что представителями наших властей, которые будут участвовать в переговорах, будет четко сказано, что Курилы — российская земля, и их передача ни в каком виде не состоится.

— В одном из интервью японский премьер отмечал, что Япония в случае передачи части Южных Курил не собирается выселять оттуда россиян. На ваш взгляд, о чем говорит такая риторика Абэ, который уже рассматривает подобные сценарии развития ситуации?

— Господин Абэ — руководитель суверенного государства, он вправе заявлять все, что он считает нужным. У нас свое суверенное государство — Российская Федерация. Мы услышали мнение Абэ. Но мы не позволим состояться сдаче наших территорий.

— Сегодня не только с японской стороны звучат призывы передать острова. Есть и среди российских граждан те, которые допускают эту возможность. Как вы на это смотрите? И насколько велик протест, по вашему мнению?

— В любом социуме есть некоторое количество людей с дивиантным поведением. Это не повод на них ориентироваться. Были соцопросы, согласно которым подавляющее большинство граждан России выступают против передачи чего бы то ни было.

— Резюмируйте, почему все-таки важно сегодня заявлять о своей оценке территориальной принадлежности Курил, ведь вопрос все равно решается кулуарно?

— Учитывая, что позиция властей нам до конца непонятна, звучат самые разные версии, высказывания, мы видим задачу следующим образом.

Если наше правительство придерживается патриотической позиции, и не планируется никакой передачи Курил, этим митингом мы эту позицию укрепим. Пусть наши японские партнеры видят, что граждане России против этого. Если какая-то часть все-таки что-то замышляет, мы должны были оказать общественное давление. Мы сейчас посмотрим, как пройдут переговоры, после этого будем решать, какие дальнейшие шаги предпринять.