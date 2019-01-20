21 Января 2019
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В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда

В Магнитогорске проводят демонтаж дома, поврежденного при взрыве 31 декабря.

Сегодня рабочие снесли стену между седьмым и восьмым подъездами. Видео сноса появилось в соцсетях.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Следственный комитет РФ продолжает считать приоритетной версию взрыва бытового газа в качестве причины обрушения.

Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратились жители города.

Правительство Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского разработает и представит план по расселению.

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В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда

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Теги: магнитогорск, дом, обрушение, взрыв



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