В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда

В Магнитогорске проводят демонтаж дома, поврежденного при взрыве 31 декабря.

Сегодня рабочие снесли стену между седьмым и восьмым подъездами. Видео сноса появилось в соцсетях.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Следственный комитет РФ продолжает считать приоритетной версию взрыва бытового газа в качестве причины обрушения.

Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратились жители города.

Правительство Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского разработает и представит план по расселению.