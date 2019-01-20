"Усложнили переговорный процесс": в Кремле ответили на заявления Абэ по Курилам
Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южные Курилы сильно осложнят переговоры с Владимиром Путиным, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Осложнили переговорный процесс, это точно", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Абэ объявил, что Япония претендует на южные Курилы, но без выселения оттуда проживающих там россиян.
Напомним, переговоры российского лидера и его японского коллеги пройдут 22 января в Москве. Стороны обсудят заключение мирного договора между Россией и Японией.
Ушаков заявлял, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать. Предстоящие переговоры лидеров двух стран помощник президента назвал "непростыми".