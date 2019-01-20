"Хватит распродавать Россию". В Москве прошел митинг противников передачи Курил Японии

В Москве состоялся митинг против передачи Курильских островов Японии. Акция была согласована столичной мэрией. В преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 22 января сторонники территориальной целостности России собрались, чтобы заявить о необходимости прекратить переговоры о заключении мирного договора путем передачи островов, скандируя "Курилы - русская земля". Подробности — в материале Накануне.RU.

Согласно заявке организаторов мероприятия ("Партии Дела", движения "Левый фронт", незарегистрированной партии "Другая Россия", "Новороссии" и других оппозиционных сил), участников митинга должно было быть не более 1 тыс. человек. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов оценил масштаб протеста в 2 тыс. человек. Сам он остался за рамками металлоискателей, установленными на входе на Суворовскую площадь. Оппозиционеру запрещено посещать митинги в течение нескольких лет под угрозой уголовного преследования.

Поддержать соратников Удальцов все же пришел. "Никаких претензий к японскому народу у нас нет, мы за дружеские взаимоотношения, налаживание самых тесных контактов в экономике, культуре, науке. Но мы против того, чтобы политики, как с японской стороны, так и с нашей, эту тему накручивали, разогревали. Мы не готовы отдавать наши территории и призываем поставить в этом точку. В первую очередь наши власти, но обращаемся и к японцам", — сказал он перед началом схода.

"Надо четко разделять наши политические требования и наши межнациональные отношения", — заявил оппозиционер.

Участники митинга вспомнили и про пенсионную реформу. "Курилами нас отвлекают от пенсионной реформы, от нашей нищеты", — сказал один из присутствующих.

Некоторые объясняют свой интерес к этой проблеме опасениями, связанными с потенциальной раздробленностью страны. "Если сейчас отдадим Курилы, потом будем колоть всю Россию по кускам. Получается, давайте Карелию отдадим Финляндии, Кенигсберг отдадим Германии, а за что тогда сражались? Давайте еще Сахалин подарим, а Дальний Восток — Китаю, забирайте на здоровье? Дальше так оно и будет. Все знают, как была подарена часть Баренцева моря Норвегии, и это сделано было тайком от народа", — прокомментировал другой активист.

Со сцены звучали призывы не отдавать "ни пяди нашей земли ни внутренним, ни внешним врагам". Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов заявил, что оснований для ведения диалога с Японией о возможной передаче Курил нет.

Леонид Ивашов

"Никаких международно-правовых оснований для ведения переговоров с японцами о возможной передаче или других формах уступок вообще нет. Этот вопрос окончательно был решен в 1951 году", — сказал он.

Выступающий выразил мнение, что вопрос принадлежности Курильских островов — лишь один эпизод "распродажи и растаскивания российского пространства".

"Сегодня судьба нашей родины, политой кровью наших предков, у рубежной черты… У меня есть подозрение, что нынешняя власть позволяет митинговать за Курилы, чтобы прикрыть более крупную распродажу, более масштабные уступки — Сибирь, Дальний Восток и так далее", — заявил он в ходе митинга.

Участники акции стойко на протяжении двух часов держали флаги и плакаты с лозунгами "Наши Курилы не отдадим!", "Хватит распродавать Россию!", "Руки прочь от Курил!", "Хоккайдо — русский остров".

Журналист Константин Семин заявил, что "не понимает, зачем вообще необходим мирный договор с Японией сейчас". "Ведь там сейчас у власти находится самое милитаристское, агрессивное, националистическое, шовинистическое правительство за все годы", — сказал он. "По-настоящему остановить эту разрастающуюся катастрофу, не исчерпывающуюся никакими островами, можно только борясь с источником этой трагедии — капитализмом, с которым необходимо сражаться каждому", — добавил он.

Константин Семин

Выступления общественных и политических деятелей микшировались с призывами отправить правительство в отставку.

"Заниматься своей страной, а не внешними шагами" призвал кабмин и писатель, член федерального совета "Партии Дела" Максим Калашников. Обращаясь к аудитории, он посоветовал не расслабляться, а "дальше готовиться". "Свой гражданский протест мы не ослабляем, "Партия Дела" — партия сторонников индустриализации во имя национального возрождения — плечом к плечу стоит с другими патриотами", — заявил он.

Максим Калашников

Алексей Лапушкин, "Партия дела"

Пришедших на митинг ждала и музыкальная программа. Одной из приглашенных стала российская певица Вика Цыганова, которая исполнила несколько своих песен, выразив вместе с этим солидарность с митингующими. "Другой родины у меня нет, у меня один паспорт, и я с вами", — сказала она.

Вика Цыганова

Среди выступавших были и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, представители "Левого фронта" и ряда политических партий.

Всеволод Чаплин

Борис Кагарлицкий

По итогам митинга была принята резолюция с требованием не допустить передачи Южных Курил и решать вопросы территориальной целостности России путем референдума.